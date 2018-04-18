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Обрання нових членів ЦВК може затриматись до травня - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Новий склад Центральної виборчої комісії не можуть обрати через позицію Венеційської комісії та невирішене питання, кого саме будуть обирати, а кого "викинуть" з цього процесу. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело в Верховній Раді Україні.

Обрання нових членів ЦВК може затриматись до травня - джерело

"Наразі питання обрання нових членів ЦВК залишається відкритим – як відомо, на 13 місць у нас є 14 претендентів. Тобто один з них не зможе отримати посаду. Зараз стоїть питання, кого саме залишити – серед 14 претендентів тільки двоє мають відповідний досвід для роботи в ЦВК. Венеційська комісія наполягає, щоб у новий склад ЦВК увійшли представники всіх фракції парламенту, а для цього потрібно відмовитись від одного з представників БПП, на що Адміністрація Президента піти не хоче", - розповів співрозмовник агентства.

Він додав, що наразі вирішується питання, кого саме "викинути з цього процесу". За його словами, розглядають можливість не підтримувати чи представника "Батьківщини", чи "Самопомочі".

"Президент та БПП давлять на спікера та хочуть як можна швидше запустити процес обрання нових членів ЦВК. Але не забуваємо, що серед представлених кандидатур на посаду члена ЦВК немає також представника від Опозиційного блоку. Тому, наразі це питання намагаються відкласти. Якщо будуть врегульовані всі питання, то, можливо, вже завтра Рада почне процедуру обрання членів ЦВК – поки консенсусу немає, і тому скоріш за все, в четвер ми залишимось зі старим складом ЦВК", – підкреслив співрозмовник.

Відповідаючи на уточнююче питання, від додав, що скоріше "нових членів ЦВК обиратимуть в травні".

Нагадаємо, у БПП готові голосувати у четвер за нових членів ЦВК.

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