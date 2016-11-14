Обязанности председателя Национальной полиции будет выполнять В.Троян - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обязанности председателя Национальной полиции будет выполнять первый заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян. Об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Спасибо Хатии за работу и испытания, которые прошли вместе! Исполнять обязанности главы полиции будет Вадим Троян", - написал А.Аваков.
Напомним, Председатель Национальной полиции заявила, что подает в отставку.
Как сообщал УНН, Х.Деканоидзе заявила, что не видит новым председателем Нацполиции В.Трояна .