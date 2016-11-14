Обов’язки голови Національної поліції буде виконувати В.Троян - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що обов’язки голови Національної поліції буде виконувати перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Про це міністр написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Дякую Хатію за роботу і випробування, які пройшли разом! Виконувати обов’язки голови поліції буде Вадим Троян", - написав А.Аваков.
Нагадаємо, Голова Національної поліції заявила, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, Х.Деканоідзе заявила, що не бачить новим головою Нацполіції В.Трояна.