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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Обов’язки голови Національної поліції буде виконувати В.Троян - А.Аваков

Обов’язки голови Національної поліції буде виконувати В.Троян - А.Аваков

Київ • УНН

 • 14062 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що обов’язки голови Національної поліції буде виконувати перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Про це міністр написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

"Дякую Хатію за роботу і випробування, які пройшли разом! Виконувати обов’язки голови поліції буде Вадим Троян", - написав А.Аваков.

Нагадаємо, Голова Національної поліції заявила, що подає у відставку.

Як повідомляв УНН, Х.Деканоідзе заявила, що не бачить новим головою Нацполіції В.Трояна.

Українські Національні Новини

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