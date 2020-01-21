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Оборот розничной торговли за год вырос на 10,5%

Киев • УНН

 • 15884 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине в 2019 году объем оборота розничной торговли увеличился на 10,5% по сравнению с годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Оборот розничной торговли за год вырос на 10,5%

При этом сезонно скорректированный показатель роста объема оборота розничной торговли в прошлом году против 2018-го - 12,1%.

В декабре 2019 года против декабря 2018-го оборот розничной торговли вырос на 12,5%, по сравнению с ноябрем прошлого года - на 18,7%.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдался в Киевской (на 20,0%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%) и Луганской (на 16,0%) областях.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, оборот розничной торговли за 11 месяцев вырос на 10,4%.

Украинские Национальные Новости

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