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Оборот роздрібної торгівлі за 11 місяців зріс на 10,4%

Оборот роздрібної торгівлі за 11 місяців зріс на 10,4%

Київ • УНН

 • 10740 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні протягом січня-листопада 2019 року обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 10,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Водночас, у листопаді поточного року проти листопада 2018 року обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 12,8%, порівняно із жовтнем 2019 року – на 2,8%.

За даними відомства, за 11 місяців роздрібна торгівля найбільше зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року у Київській (на 19,8%), Вінницькій (на 18,9%), Тернопільській (на 17,2%) та Луганській (на 16,5%) областях.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, у січні-жовтні обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 10,2%.

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