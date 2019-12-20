Оборот роздрібної торгівлі за 11 місяців зріс на 10,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні протягом січня-листопада 2019 року обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 10,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Водночас, у листопаді поточного року проти листопада 2018 року обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 12,8%, порівняно із жовтнем 2019 року – на 2,8%.
За даними відомства, за 11 місяців роздрібна торгівля найбільше зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року у Київській (на 19,8%), Вінницькій (на 18,9%), Тернопільській (на 17,2%) та Луганській (на 16,5%) областях.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у січні-жовтні обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 10,2%.