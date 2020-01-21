Оборот роздрібної торгівлі за рік зріс на 10,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні у 2019 році обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 10,5% порівняно з роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.
При цьому сезонно скоригований показник зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі торік проти 2018 року - 12,1%.
У грудні 2019 року проти грудня 2018 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 12,5%, порівняно із листопадом минулого року - на 18,7%.
Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі у 2019 році порівняно з 2018 роком спостерігалося в Київській (на 20,0%), Вінницькій (на 18,6%), Тернопільській (на 17,5%) та Луганській (на 16,0%) областях.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі за 11 місяців зріс на 10,4%.