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Оборот роздрібної торгівлі за рік зріс на 10,5%

Київ • УНН

 • 15885 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні у 2019 році обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 10,5% порівняно з роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Оборот роздрібної торгівлі за рік зріс на 10,5%

При цьому сезонно скоригований показник зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі торік проти 2018 року - 12,1%.

У грудні 2019 року проти грудня 2018 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 12,5%, порівняно із листопадом минулого року - на 18,7%.

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі у 2019 році порівняно з 2018 роком спостерігалося в Київській (на 20,0%), Вінницькій (на 18,6%), Тернопільській (на 17,5%) та Луганській (на 16,0%) областях.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі за 11 місяців зріс на 10,4%. 

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