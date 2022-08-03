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Оборот наличных в кассах банков снизился на 16%

Оборот наличных в кассах банков снизился на 16%

Киев • УНН

 • 131444 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В январе-июне 2022 года оборот наличных денег в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - это обусловлено влиянием полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует УНН.

Цитата

«Так, объем поступлений наличных денег в касс банков за этот период составил 965,4 млрд грн и уменьшился на 16,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года», - говорится в сообщении.

Детали 

В НБУ отмечают, что выдачи наличных из касс банков в первом полугодии 2022 года составили 1 014,5 млрд грн. Этот показатель уменьшался несколько более низкими темпами, чем поступления. Его снижение составило 13,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. В то же время, за первое полугодие 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличных из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами.

По предварительным данным, традиционно в три самых популярных кассовых операций по выдаче наличных попали следующие (% от общего объема расходов):

• по операциям клиентов с использованием платежных карт – 81,7%;
• для подкрепления операторов почтовой связи – 5,9%;
• для приобретения иностранной валюты у клиентов –3,9%.

При этом по-прежнему крупнейшими источниками поступлений наличных денег в касс банков стали (% от общего объема поступлений):

• операции клиентов с использованием платежных карт – 37,7%;
• торговая выручка –31,9%;
• выручка от всех видов услуг –14,8%.

Дополнение 

Падение ВВП в этом году будет самым глубоким за всю историю Украины.

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