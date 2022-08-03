Оборот готівки в касах банків знизився на 16%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік - це зумовлено впливом повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, інформує УНН.
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«Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% порівняно з першим півріччям минулого року», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У НБУ зазначають, що видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1 014,5 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% порівняно з відповідним періодом 2021 року. Водночас за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.
За попередніми даними, традиційно до трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):
• за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 81,7%;
• для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,9%;
• для придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,9%.
При цьому, як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
• операції клієнтів із використанням платіжних карток – 37,7%;
• торговельна виручка – 31,9%;
• виручка від усіх видів послуг – 14,8%.
Доповнення
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