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Оборот готівки в касах банків знизився на 16%

Оборот готівки в касах банків знизився на 16%

Київ • УНН

 • 131451 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік - це зумовлено впливом повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, інформує УНН.

Цитата

«Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% порівняно з першим півріччям минулого року», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У НБУ зазначають, що видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1 014,5 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% порівняно з відповідним періодом 2021 року. Водночас за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

За попередніми даними, традиційно до трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):

• за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 81,7%;
• для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,9%;
• для придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,9%.

При цьому, як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

• операції клієнтів із використанням платіжних карток – 37,7%;
• торговельна виручка – 31,9%;
• виручка від усіх видів послуг – 14,8%.

Доповнення 

Падіння ВВП цього року буде найглибшим за всю історію України.

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