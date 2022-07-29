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Падіння економіки цього року буде найглибшим за всю історію України - НБУ

Падіння економіки цього року буде найглибшим за всю історію України - НБУ

Київ • УНН

 • 198268 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Падіння ВВП цього року буде найглибшим за всю історію України. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, пише УНН.

Цитата

"Воєнні дії зумовили глибокий спад економіки. Після шоку перших місяців війни вона поступово адаптується до нових умов, проте падіння ВВП у 2022 році буде найглибшим за всю історію України", - вказали у Нацбанку.

Деталі

За прогнозом НБУ, у 2022 році економіка скоротиться на третину. "Падіння економіки буде суттєво глибшим, ніж у попередні фінансові та ковідну кризи, а також кризу 2014–2015 років", - зазначили у НБУ.

"З огляду на значні втрати виробничого та людського потенціалу відновлення економіки України у 2023–2024 роках відбуватиметься повільно (близько 5–6% на рік)", - додали у Нацбанку.

Як зауважується, швидші темпи відновлення "неможливі без залучення значної міжнародної допомоги (зокрема аналогу "плану Маршала" для України), який у зв'язку зі значною невизначеністю як термінів, так і параметрів наразі не включено до припущень базового сценарію прогнозу".

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що просідання ВВП України цього року очікується на рівні не менше 35%.

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