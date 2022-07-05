Просідання ВВП України цього року очікується на рівні не менше 35% - Шмигаль

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«Нам вдалось провести відносно успішну посівну кампанію, перезапустити логістику через західний кордон, відновити частину ланцюжків виробництва і поставок. Але все це не має вводити в оману. Просідання валового внутрішнього продукту цього року очікується на рівні не менше 35%», - заявив Шмигаль.

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Він нагадав, що росія цілеспрямовано нищить економіку України, блокує порти, обстрілює цивільну інфраструктуру, знищені десятки тисяч будинків та квартир, зруйновано та пошкоджено 25 тисяч км доріг, понад 300 мостів, 12 аеропортів, тисячі шкіл, сотні лікарень.

Прем'єр такрж нагадав, що збитки оцінюються щонайменше у 750 млрд доларів.

Нагадаємо

4 липня у швейцарському Лугано стартувала дводенна конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

У декларації за підсумками конференції глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни.