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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Просідання ВВП України цього року очікується на рівні не менше 35% - Шмигаль

Просідання ВВП України цього року очікується на рівні не менше 35% - Шмигаль

Київ • УНН

 • 121630 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Просідання ВВП України цього року очікується на рівні не менше 35%. Про це на пресконференції у Лугано заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

«Нам вдалось провести відносно успішну посівну кампанію, перезапустити логістику через західний кордон, відновити частину ланцюжків виробництва і поставок. Але все це не має вводити в оману. Просідання валового внутрішнього продукту цього року очікується на рівні не менше 35%», - заявив Шмигаль.

Деталі

Він нагадав, що росія цілеспрямовано нищить економіку України, блокує порти, обстрілює цивільну інфраструктуру, знищені десятки тисяч будинків та квартир, зруйновано та пошкоджено 25 тисяч км доріг, понад 300 мостів, 12 аеропортів, тисячі шкіл, сотні лікарень.

Прем'єр такрж нагадав, що збитки оцінюються щонайменше у 750 млрд доларів.

Нагадаємо

4 липня у швейцарському Лугано стартувала дводенна конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

У декларації за підсумками конференції глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни.

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