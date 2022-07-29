Падение экономики в этом году будет самым глубоким за всю историю Украины - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Падение ВВП в этом году будет самым глубоким за всю историю Украины. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.
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"Военные действия обусловили глубокий спад экономики. После шока первых месяцев войны она постепенно адаптируется к новым условиям, однако падение ВВП в 2022 году будет самым глубоким за всю историю Украины", - отметили в Нацбанке.
Детали
По прогнозу НБУ, в 2022 году экономика сократится на треть. "Падение экономики будет существенно глубже, чем в предыдущие финансовые и ковидные кризисы, а также кризис 2014-2015 годов", - отметили в НБУ.
"Учитывая значительные потери производственного и человеческого потенциала восстановление экономики Украины в 2023–2024 годах будет происходить медленно (около 5–6% в год)", - добавили в Нацбанке.
Как отмечается, более быстрые темпы восстановления "невозможны без привлечения значительной международной помощи (в частности аналога "плана Маршала" для Украины), который в связи со значительной неопределенностью как терминов, так и параметров пока не включен в предположения базового сценария прогноза" .
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечал, что проседание ВВП Украины в этом году ожидается на уровне не менее 35%.