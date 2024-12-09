Оборонная поддержка Эстонии для Украины уже достигла 542 млн евро-Шмыгаль

Эстония с начала полномасштабного вторжения рф предоставила Украине оборонную поддержку на сумму 542 млн евро, что достигает 1,4% ВВП страны. В течение трех последующих лет Эстония будет предоставлять Украине 0,25% своего ВВП, что составляет 100 млн евро.

Об этом заявили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Эстонии Кристен Михал на совместном брифинге, передает УНН.

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Благодарен за масштабную оборонную поддержку со стороны Эстонии, которая уже достигает почти 542 млн евро или 1,4% ВВП страны. Знаковым стало решение Эстонии ежегодно выделять для обороны Украины не менее 0,25% от своего ВВП. Спасибо правительству Кристиана Михала за продолжение этой инициативы - сказал Шмыгаль.

В то же время Михал отметил, что о предоставлении 0,25% ВВП страны на военную поддержку Украины в течение 3 лет - "это наше обязательство".

Это будет означать, что ежегодно Украина будет получать от нас 100 млн евро. Мы хотим подчеркнуть, что мы пытаемся подтолкнуть наших партнеров и союзников к тому, чтобы они сделали то же самое. Мы будем обсуждать это не только с ними, но и с представителями Великобритании, Нидерландов, странами Балтики и Скандинавских стран, которые встретятся на следующей неделе на саммите - сказал Михал.

Также он заявил, что инициатива ЕС по поставке Украине 1 млн снарядов уже выполнена, но, по его словам, этого недостаточно.

Мы понимаем, что европейские и другие партнеры должны усилить свои оборонные возможности в производстве - добавил Михал.

Напомним

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сегодня, 9 декабря, прибыл в Киев для встречи с руководством Украины и подтвердил поддержку к победе. Одновременно в столицу прибыл Фридрих Мерц через неделю после визита Шольца.