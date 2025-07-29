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Для начального образования обновляют государственный стандарт: в МОН сообщили детали

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Министерство образования и науки Украины представило проект обновленного Государственного стандарта начального образования, который учитывает вызовы войны и дистанционного обучения. Документ вводит новые требования, детализированные ориентиры для оценивания и учитывает языково-культурное разнообразие.

Для начального образования обновляют государственный стандарт: в МОН сообщили детали

Министерство образования и науки Украины представило проект обновленного Государственного стандарта начального образования и призвало педагогов, родителей и всех желающих присоединиться к общественному обсуждению. Документ учитывает полномасштабную войну, дистанционное обучение, инклюзивность и современные потребности детей, сообщили в МОН, передает УНН.

Детали

Министерство образования и науки Украины объявляет о начале общественного обсуждения проекта обновленного Государственного стандарта начального образования. К обсуждению приглашаются учителя, руководители учебных заведений, образовательные сообщества, родители, а также все желающие

- говорится в сообщении.

Зачем обновлять Государственный стандарт начального образования

Действующий стандарт начального образования пересматривается не реже одного раза в 8–10 лет. Предыдущий раз он был обновлен в 2018 году.

Однако последние годы поставили перед системой новые вызовы - война, дистанционное обучение, изменение условий работы учителей и потребностей учащихся. Поэтому это побудило к переосмыслению подходов.

Что предусматривает обновленный стандарт

  • обновленный стандарт начального образования вводит ряд новшеств, которых не было в предыдущей версии;
    • определен компетентностный потенциал отраслей;
      • каждая из девяти образовательных отраслей получила четкое описание компетентностей, которые должна сформировать школа. Это облегчит учителям планирование учебного содержания и целей;
        • упорядочены требования к результатам и оцениванию;
          • введены детализированные ориентиры для оценивания в каждой отрасли, что позволяет лучше отслеживать прогресс и своевременно поддерживать учащихся;
            • учтено языково-культурное разнообразие и потребности детей с ООП;
              • впервые прописаны требования для детей, обучающихся на жестовом языке или языках национальных сообществ, что усиливает инклюзивность образования;
                • обеспечена связь между уровнями образования;
                  • стандарт согласован с документами для базовой (2020) и профильной (2024) школы, что обеспечивает последовательность образовательной траектории;
                    • стандарт опирается на существующую практику.

                      Изменения не требуют радикального пересмотра работы учителей, а упорядочивают уже знакомые подходы. На его основе будут созданы новые учебные программы.

                      Дополнительно

                      Общественное обсуждение продлится до 28 августа 2025 года. Предложения, замечания и комментарии можно прислать:

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                      Алена Уткина

                      Алена Уткина

                      ОбществоОбразование
                      Министерство образования и науки Украины
                      Украина
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