Для начального образования обновляют государственный стандарт: в МОН сообщили детали
Киев • УНН
Министерство образования и науки Украины представило проект обновленного Государственного стандарта начального образования, который учитывает вызовы войны и дистанционного обучения. Документ вводит новые требования, детализированные ориентиры для оценивания и учитывает языково-культурное разнообразие.
Министерство образования и науки Украины представило проект обновленного Государственного стандарта начального образования и призвало педагогов, родителей и всех желающих присоединиться к общественному обсуждению. Документ учитывает полномасштабную войну, дистанционное обучение, инклюзивность и современные потребности детей, сообщили в МОН, передает УНН.
Детали
Министерство образования и науки Украины объявляет о начале общественного обсуждения проекта обновленного Государственного стандарта начального образования. К обсуждению приглашаются учителя, руководители учебных заведений, образовательные сообщества, родители, а также все желающие
Зачем обновлять Государственный стандарт начального образования
Действующий стандарт начального образования пересматривается не реже одного раза в 8–10 лет. Предыдущий раз он был обновлен в 2018 году.
Однако последние годы поставили перед системой новые вызовы - война, дистанционное обучение, изменение условий работы учителей и потребностей учащихся. Поэтому это побудило к переосмыслению подходов.
Что предусматривает обновленный стандарт
- обновленный стандарт начального образования вводит ряд новшеств, которых не было в предыдущей версии;
- определен компетентностный потенциал отраслей;
- каждая из девяти образовательных отраслей получила четкое описание компетентностей, которые должна сформировать школа. Это облегчит учителям планирование учебного содержания и целей;
- упорядочены требования к результатам и оцениванию;
- введены детализированные ориентиры для оценивания в каждой отрасли, что позволяет лучше отслеживать прогресс и своевременно поддерживать учащихся;
- учтено языково-культурное разнообразие и потребности детей с ООП;
- впервые прописаны требования для детей, обучающихся на жестовом языке или языках национальных сообществ, что усиливает инклюзивность образования;
- обеспечена связь между уровнями образования;
- стандарт согласован с документами для базовой (2020) и профильной (2024) школы, что обеспечивает последовательность образовательной траектории;
- стандарт опирается на существующую практику.
Изменения не требуют радикального пересмотра работы учителей, а упорядочивают уже знакомые подходы. На его основе будут созданы новые учебные программы.
Дополнительно
Общественное обсуждение продлится до 28 августа 2025 года. Предложения, замечания и комментарии можно прислать:
- через платформу eDEM;
- на электронные адреса: [email protected], [email protected].
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