Для початкової освіти оновлюють державний стандарт: у МОН повідомили деталі
Київ • УНН
Міністерство освіти та науки України представило проєкт оновленого Державного стандарту початкової освіти, який враховує виклики війни та дистанційного навчання. Документ запроваджує нові вимоги, деталізовані орієнтири для оцінювання та враховує мовно-культурне розмаїття.
Міністерство освіти та науки України представило проєкт оновленого Державного стандарту початкової освіти та закликало освітян, батьків і всіх охочих долучитися до громадського обговорення. Документ враховує повномасштабну війну, дистанційне навчання, інклюзивність і сучасні потреби дітей, повідомили у МОН, передає УНН.
Деталі
Міністерство освіти та науки України оголошує про початок громадського обговорення проєкту оновленого Державного стандарту початкової освіти. До обговорення запрошують учительок і вчителів, керівниць і керівників закладів освіти, освітянські спільноти, батьків, а також усіх охочих
Навіщо оновлювати Державний стандарт початкової освіти
Чинний стандарт початкової освіти переглядається щонайменше раз на 8–10 років. Попередній раз його було оновлено у 2018 році.
Однак останні роки поставили перед системою нові виклики - війна, дистанційне навчання, зміна умов роботи вчителів і потреб учнів. Тому це спонукало до переосмислення підходів.
Що передбачає оновлений стандарт
- оновлений стандарт початкової освіти запроваджує низку, яких не було в попередній версії;
- визначено компетентнісний потенціал галузей;
- кожна з дев’яти освітніх галузей отримала чіткий опис компетентностей, які має сформувати школа. Це полегшить вчителям планування навчального змісту та цілей;
- упорядковано вимоги до результатів і оцінювання;
- запроваджено деталізовані орієнтири для оцінювання в
кожній галузі, що дозволяє краще відстежувати прогрес і своєчасно підтримувати учнів;
- ураховано мовно-культурне розмаїття та потреби дітей з ООП;
- вперше прописано вимоги для дітей, які навчаються жестовою мовою або мовами національних спільнот, що посилює інклюзивність освіти;
- забезпечено зв’язок між рівнями освіти;
- стандарт узгоджено з документами для базової (2020) та профільної (2024) школи, що забезпечує послідовність освітньої траєкторії;
- стандарт спирається на наявну практику.
Зміни не потребують радикального перегляду роботи вчителів, а впорядковують уже знайомі підходи. На його основі буде створено нові навчальні програми.
Додатково
Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025. Пропозиції, зауваження та коментарі можна надіслати:
- через платформу eDEM;
- на електронні адреси: [email protected], [email protected].
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