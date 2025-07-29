Для початкової освіти оновлюють державний стандарт: у МОН повідомили деталі

Міністерство освіти та науки України представило проєкт оновленого Державного стандарту початкової освіти та закликало освітян, батьків і всіх охочих долучитися до громадського обговорення. Документ враховує повномасштабну війну, дистанційне навчання, інклюзивність і сучасні потреби дітей, повідомили у МОН, передає УНН.

Деталі

Міністерство освіти та науки України оголошує про початок громадського обговорення проєкту оновленого Державного стандарту початкової освіти. До обговорення запрошують учительок і вчителів, керівниць і керівників закладів освіти, освітянські спільноти, батьків, а також усіх охочих - йдеться у дописі.

Навіщо оновлювати Державний стандарт початкової освіти

Чинний стандарт початкової освіти переглядається щонайменше раз на 8–10 років. Попередній раз його було оновлено у 2018 році.

Однак останні роки поставили перед системою нові виклики - війна, дистанційне навчання, зміна умов роботи вчителів і потреб учнів. Тому це спонукало до переосмислення підходів.

Що передбачає оновлений стандарт

оновлений стандарт початкової освіти запроваджує низку, яких не було в попередній версії;

визначено компетентнісний потенціал галузей;

кожна з дев’яти освітніх галузей отримала чіткий опис компетентностей, які має сформувати школа. Це полегшить вчителям планування навчального змісту та цілей;

упорядковано вимоги до результатів і оцінювання;

запроваджено деталізовані орієнтири для оцінювання в кожній галузі, що дозволяє краще відстежувати прогрес і своєчасно підтримувати учнів;

ураховано мовно-культурне розмаїття та потреби дітей з ООП;

вперше прописано вимоги для дітей, які навчаються жестовою мовою або мовами національних спільнот, що посилює інклюзивність освіти;

забезпечено зв’язок між рівнями освіти;

стандарт узгоджено з документами для базової (2020) та профільної (2024) школи, що забезпечує послідовність освітньої траєкторії;

стандарт спирається на наявну практику.

Зміни не потребують радикального перегляду роботи вчителів, а впорядковують уже знайомі підходи. На його основі буде створено нові навчальні програми.

Додатково

Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025. Пропозиції, зауваження та коментарі можна надіслати:

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