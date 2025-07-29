Для початкової освіти оновлюють державний стандарт: у МОН повідомили деталі

$41.800.02
48.700.28
ukenru
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
Ексклюзив
08:00 • 14546 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
06:30 • 60955 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 липня, 05:00 • 35124 перегляди
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
28 липня, 17:54 • 49590 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 145076 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
28 липня, 13:15 • 79638 перегляди
10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 156407 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:12 • 68271 перегляди
Масове вбивство росією полонених в Оленівці: в Офісі Генпрокурора розповіли про хід розслідування
28 липня, 10:55 • 61235 перегляди
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
28 липня, 09:50 • 52272 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
5.5м/с
50%
742мм
Популярнi новини
Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю29 липня, 01:17 • 40897 перегляди
Китай був проти: Трамп відмовив президенту Тайваню у зупинці в Нью-Йорку - FT29 липня, 02:46 • 8744 перегляди
Директор приватної компанії привласнив майже півмільйона грн на модульних будинках для постраждалих29 липня, 03:15 • 29678 перегляди
Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN08:39 • 27492 перегляди
Авіаудар рф по колонії: Мін'юст уточнив, що загинули 16 засуджених, 44 поранено09:49 • 21523 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися06:30 • 61030 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 145142 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 119467 перегляди
17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати 28 липня, 12:53 • 134774 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 156453 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Косюк Юрій Анатолійович
Білл Клінтон
Пем Бонді
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 92029 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 146068 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 83119 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 81711 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 76198 перегляди
Актуальне
Forbes
Leopard 2
The New York Times
Вашингтон пост
Truth Social

Для початкової освіти оновлюють державний стандарт: у МОН повідомили деталі

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Міністерство освіти та науки України представило проєкт оновленого Державного стандарту початкової освіти, який враховує виклики війни та дистанційного навчання. Документ запроваджує нові вимоги, деталізовані орієнтири для оцінювання та враховує мовно-культурне розмаїття.

Для початкової освіти оновлюють державний стандарт: у МОН повідомили деталі

Міністерство освіти та науки України представило проєкт оновленого Державного стандарту початкової освіти та закликало освітян, батьків і всіх охочих долучитися до громадського обговорення. Документ враховує повномасштабну війну, дистанційне навчання, інклюзивність і сучасні потреби дітей, повідомили у МОН, передає УНН.

Деталі

Міністерство освіти та науки України оголошує про початок громадського обговорення проєкту оновленого Державного стандарту початкової освіти. До обговорення запрошують учительок і вчителів, керівниць і керівників закладів освіти, освітянські спільноти, батьків, а також усіх охочих

- йдеться у дописі.

Навіщо оновлювати Державний стандарт початкової освіти

Чинний стандарт початкової освіти переглядається щонайменше раз на 8–10 років. Попередній раз його було оновлено у 2018 році.

Однак останні роки поставили перед системою нові виклики - війна, дистанційне навчання, зміна умов роботи вчителів і потреб учнів. Тому це спонукало до переосмислення підходів.

Що передбачає оновлений стандарт

  • оновлений стандарт початкової освіти запроваджує низку, яких не було в попередній версії;
    • визначено компетентнісний потенціал галузей;
      • кожна з дев’яти освітніх галузей отримала чіткий опис компетентностей, які має сформувати школа. Це полегшить вчителям планування навчального змісту та цілей;
        • упорядковано вимоги до результатів і оцінювання;
          • запроваджено деталізовані орієнтири для оцінювання в кожній галузі, що дозволяє краще відстежувати прогрес і своєчасно підтримувати учнів;
            • ураховано мовно-культурне розмаїття та потреби дітей з ООП;
              • вперше прописано вимоги для дітей, які навчаються жестовою мовою або мовами національних спільнот, що посилює інклюзивність освіти;
                • забезпечено зв’язок між рівнями освіти;
                  • стандарт узгоджено з документами для базової (2020) та профільної (2024) школи, що забезпечує послідовність освітньої траєкторії;
                    • стандарт спирається на наявну практику.

                      Зміни не потребують радикального перегляду роботи вчителів, а впорядковують уже знайомі підходи. На його основі буде створено нові навчальні програми.

                      Додатково

                      Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025. Пропозиції, зауваження та коментарі можна надіслати:

                      Низька зарплата освітян: Федоров розповів, як в уряді працюють над вирішенням проблеми28.07.25, 16:13 • 3726 переглядiв

                      Альона Уткіна

                      Альона Уткіна

                      СуспільствоОсвіта
                      Міністерство освіти і науки України
                      Україна
                      Tesla
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      S&P 500
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Brent Oil
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gold
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      ,
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      Gas TTF
                      $
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      .
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9
                      0
                      0
                      1
                      2
                      3
                      4
                      5
                      6
                      7
                      8
                      9