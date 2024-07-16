Если военнообязанный обновил свои данные, это не означает, что он автоматически должен проходить ВВК. Об этом рассказала подполковник юстиции, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз, пишет УНН.

Обновление военно-учетных данных не ведет к автоматической необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Для прохождения военно-врачебной комиссии граждане получат отдельные повестки - говорит Гарбуз.

Напомним

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о наложении штрафов при восстановлении данных военнообязанными без прохождения военно-врачебной комиссии.