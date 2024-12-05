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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновлен график отключений света на 6 декабря

Обновлен график отключений света на 6 декабря

Киев  •  УНН

 • 4049 просмотра

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Укрэнерго обнародовало график отключений света на 6 декабря из-за последствий российской атаки. Для бытовых потребителей будут действовать одна - две очереди отключений, для бизнеса-ограничения с 5:00 до 23:00.

Продолжают действовать временные ограничения электроснабжения из-за последствий российской ракетно-Дроновой атаки в конце ноября. В Укрэнерго сообщили о графиках ограничения света на 6 декабря, передает УНН.

детали

Для экономии электроэнергии будет применено одну-две очереди отключений.

Для бытовых потребителей:

06:00 – 07:00 - одна очередь отключений;

07: 00 - 20: 00-две очереди отключений;

20: 00-22: 00-одна очередь отключений.

Минэнерго: графики отключений света постепенно сокращаются5 дек. 2024, 09:45 • 14907 просмотров

Для промышленности и бизнеса 

05:00 - 23: 00 — применение графиков ограничения мощности

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях, напоминают в ведомстве. 

Страны Балтии объявили дату отсоединения от российской энергосистемы и синхронизации с ЕС30 нояб. 2024, 04:27 • 71132 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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