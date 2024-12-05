Обновлен график отключений света на 6 декабря
Киев • УНН
Укрэнерго обнародовало график отключений света на 6 декабря из-за последствий российской атаки. Для бытовых потребителей будут действовать одна - две очереди отключений, для бизнеса-ограничения с 5:00 до 23:00.
Продолжают действовать временные ограничения электроснабжения из-за последствий российской ракетно-Дроновой атаки в конце ноября. В Укрэнерго сообщили о графиках ограничения света на 6 декабря, передает УНН.
детали
Для экономии электроэнергии будет применено одну-две очереди отключений.
Для бытовых потребителей:
06:00 – 07:00 - одна очередь отключений;
07: 00 - 20: 00-две очереди отключений;
20: 00-22: 00-одна очередь отключений.
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Для промышленности и бизнеса
05:00 - 23: 00 — применение графиков ограничения мощности
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях, напоминают в ведомстве.
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