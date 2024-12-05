Минэнерго: графики отключений света постепенно сокращаются
Киев • УНН
Минэнерго сообщает о постепенном сокращении графиков отключений света благодаря эффективным ремонтам. Потребление электроэнергии остается высоким, импорт осуществляется из пяти стран.
Благодаря постоянным и эффективным ремонтам, графики отключения электроэнергии постепенно сокращаются. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы можем видеть состояние энергосистемы за счет тех очередей и графиков, которые применяются. По результатам эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас происходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются. Единственное, что остается - это постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры
По его словам, стабильность работы энергосистемы будет определять исключительно вопрос безопасности.
Напомним,
Потребление электроэнергии в Украине остается на высоком уровне, сегодня продолжат действовать графики почасовых отключений света во всех регионах. Импорт электричества запланирован из пяти стран.