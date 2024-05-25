Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  78057 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  83583 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  104758 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  103403 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105726 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100506 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  94304 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  134510 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  131984 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123460 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва

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Зеленский обсудил с маршалком Сената Польши украинско-польские отношения, противовоздушную оборону и мирный саммит

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Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

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Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

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По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

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Начальник Волчанской городской военной администрации вернулся к своим обязанностям после ранения

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Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

Кулеба обсудил Саммит мира и Крымскую платформу с маршалком Сената Польши

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Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  210809 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  249001 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  346621 просмотра

Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.

Война •   •  2031 просмотра
Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T

Германия поставила Украине новую систему противовоздушной обороны IRIS-T, усиливая ее обороноспособность против российских угроз.

Война •   •  3616 просмотра
Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T

Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва

За день оккупанты 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 204 взрывам в разных населенных пунктах.

Общество •   •  5988 просмотра
Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва

Зеленский обсудил с маршалком Сената Польши украинско-польские отношения, противовоздушную оборону и мирный саммит

Президент Зеленский встретился с маршалком Сената Польши, чтобы обсудить межпарламентские отношения, ситуацию в Харькове, усиление противовоздушной обороны Украины, подготовку к Мирному саммиту и переговоры Украины с ЕС.

Война •   •  8597 просмотра
Зеленский обсудил с маршалком Сената Польши украинско-польские отношения, противовоздушную оборону и мирный саммит

Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

Тактическая авиация противника осуществила пуски КАБ в Херсонской области, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  10199 просмотра
Тактическая авиация противника применила КАБ на Херсонщине

Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

Президент Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий ракеты большой дальности, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другую критически важную поддержку для защиты от усиления российских атак.

Война •   •  11207 просмотра
Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи США на 275 миллионов долларов

По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили о ракетной угрозе по всей Украине. Внимание, в воздухе МиГ-31К.

Война •   •  11653 просмотра
По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.

Война •   •  13932 просмотра
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

российский диктатор путин боится успеха Глобального саммита мира и посылает ложные сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на продолжение жестоких атак на Украину.

Война •   •  15583 просмотра
путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, включая ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое оборудование для отражения российского наступления под Харьковом.

Война •   •  15696 просмотра
Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины