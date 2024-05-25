Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, включая ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое оборудование для отражения российского наступления под Харьковом.