По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  67089 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  72747 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  103235 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  102092 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105576 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100407 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  94152 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  132619 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  130243 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123456 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  209109 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  247360 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  345046 просмотра

По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили о ракетной угрозе по всей Украине. Внимание, в воздухе МиГ-31К.

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По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К

Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.

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Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

российский диктатор путин боится успеха Глобального саммита мира и посылает ложные сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на продолжение жестоких атак на Украину.

Война •   •  12647 просмотра
путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня

Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, включая ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое оборудование для отражения российского наступления под Харьковом.

Война •   •  12995 просмотра
Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины

Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский

Украинские военные установили боевой контроль над приграничными районами Харьковской области, куда вторглись российские оккупанты.

Война •   •  13474 просмотра
Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский

США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Соединенные Штаты объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.

Война •   •  13243 просмотра
США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

Еще 10 украинских детей, в том числе 9-месячный младенец, были спасены из российской оккупации Фондом "Save Ukraine", таким образом, общее количество возвращенных детей составило 345.

Общество •   •  13006 просмотра
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей

россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Россия разместила баржи вдоль Керченского моста для защиты от атак беспилотников, но боны были разрушены осенними штормами, и сейчас Россия устанавливает новые барьеры, используя баржи и крановые суда.

Война •   •  12540 просмотра
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ

Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

Более 100 произведений искусства, изъятых из имения бывшего народного депутата, подозреваемого в государственной измене, были признаны культурной ценностью. Произведения будут включены в коллекцию Музейного фонда Украины, - их распределят между музеями.

Культура •   •  11741 просмотра
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд

В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека

В Полтаве в жилом доме обвалились стена и перекрытия, в результате чего люди оказались под завалами, спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.

Криминал и ЧП •   •  11349 просмотра
В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека