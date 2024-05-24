Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области
путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня
Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины
Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский
США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд
В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека
Популярные
Шольц подтвердил, что не предоставит Украине ракеты Taurus
Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024
путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации
Публикации
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
По всей Украине объявлена ракетная угроза: Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили о ракетной угрозе по всей Украине. Внимание, в воздухе МиГ-31К.
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.
путин боится успеха Саммита мира: Кулеба о фальшивых сигналах рф о якобы готовности к прекращению огня
российский диктатор путин боится успеха Глобального саммита мира и посылает ложные сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на продолжение жестоких атак на Украину.
Поможет отразить наступление россиян под Харьковом: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет вооружений для Украины
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов, включая ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое оборудование для отражения российского наступления под Харьковом.
Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский
Украинские военные установили боевой контроль над приграничными районами Харьковской области, куда вторглись российские оккупанты.
США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов
Соединенные Штаты объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включающем ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и мины.
Украине удалось спасти из оккупации еще 10 детей
Еще 10 украинских детей, в том числе 9-месячный младенец, были спасены из российской оккупации Фондом "Save Ukraine", таким образом, общее количество возвращенных детей составило 345.
россия "укрепляет" керченский мост баржами и буями - СМИ
Россия разместила баржи вдоль Керченского моста для защиты от атак беспилотников, но боны были разрушены осенними штормами, и сейчас Россия устанавливает новые барьеры, используя баржи и крановые суда.
Художественные произведения из имения подозреваемого в госизмене экс-нардепа переданы в музейный фонд
Более 100 произведений искусства, изъятых из имения бывшего народного депутата, подозреваемого в государственной измене, были признаны культурной ценностью. Произведения будут включены в коллекцию Музейного фонда Украины, - их распределят между музеями.
В Полтаве обвалилась стена жилого дома, под завалами оказались два человека
В Полтаве в жилом доме обвалились стена и перекрытия, в результате чего люди оказались под завалами, спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших.