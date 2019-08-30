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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 5138 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113538 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124350 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115826 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121626 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126186 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151388 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150817 просмотра

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Обмен между Украиной и РФ: в семье моряка Эйдера заявили, что в ожидании

Обмен между Украиной и РФ: в семье моряка Эйдера заявили, что в ожидании

Киев  •  УНН

 • 9442 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Евгения Эйдер, жена отца 19-летнего моряка Андрея Эйдер, захваченного в ноябре 2018 года в районе Керчернськои пролива заявила, что "в ожидании". Об этом она сообщила в Facebook на фоне сообщений об обмене между Украиной и Россией, передает УНН.

"В ожидании", - написала она.

Напомним, народный депутат Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады сообщил, что по его информации обмен состоится 30 августа.

Ранее родные заявляли, что украинские моряки уже в Киеве.

Если информация подтвердится, то среди уволенных пленных будут 24-х моряки, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года. Вот их имена: Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костишин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Драч, Владимир Лисовый, Денис Гриценко.

В частности, СМИ сообщают, что в Киев летят украинский режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух и другие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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