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Обмін між Україною та РФ: у родині моряка Ейдера заявили, що в очікуванні

Київ • УНН

 • 9444 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Євгенія Ейдер, дружина батька 19-річного моряка Андрія Ейдера, захопленого у листопаді 2018 року у районі Керчернської протоки заявила, що "в очікуванні". Про це вона повідомила у Facebook на фоні повідомлень про обмін між Україною та Росією, передає УНН

"В очікуванні", - написала вона.

Нагадаємо, народний депутат Ахтем Чийгоз після урочистого засідання Верховної Ради повідомив, що за його інформацією обмін відбудеться 30 серпня.

Раніше рідні заявляли, що українські моряки вже в Києві.

Якщо інформація підтвердиться, то серед звільнених полонених будуть 24-х моряки, яких Росія захопила 25 листопада 2018 року. Ось їх імена: Юрій Будзило, В’ячеслав Зінченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семидоцький, Віктор Безпальченко, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костішин, Сергій Попов, Юрій Без’язичний, Роман Мокряк, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Драч, Володимир Лісовий, Денис Гриценко.

Зокрема, ЗМІ повідомляють, що до Києва летять український режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух та інші.

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