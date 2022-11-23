Ограничение потребления электроэнергии на 23 ноября: детали отключений

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"Сегодня, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также на электростанции, производящие электроэнергию. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами.

Напоминаем, графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним

Во вторник вечером, 22 ноября, в Хмельницком и области началось массовое отключение света. Это связано с ремонтными работами.