Третина Хмельницького залишиться без світла: причина

Цитата

«Сьогодні, о 17-00, аварійне виведення в ремонт лінії 110 кВ. Внаслідок цього буде знеструмлено третину Хмельницького (мікрорайони Гречани, Озерна, Заріччя), Красилівську та Старокостянтинівську громади», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше забезпечити електричною енергією кожну оселю.

У Хмельницькобленерго наголошують, що внаслідок масованих атак, живлення області здійснюється за резервними тимчасовими схемами електромереж.

«Вони не в змозі забезпечити розподіл електричної енергії в потрібному обсязі, але дають хоч якусь можливість заживити споживачів. Тож у випадку зниження рівня напруги в оселі, потрібно пам'ятати: ситуація дійсно складна, ще не подолано наслідки атак на критичну інфраструктуру і в цей час є взагалі знеструмлені оселі, вулиці та населенні пункти», - додають у відомстві.

Доповнення

Національна енергетична компанія "Укренерго" анонсувала, що 22 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.