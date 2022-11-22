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Третина Хмельницького залишиться без світла: причина

Третина Хмельницького залишиться без світла: причина

Київ • УНН

 • 486133 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У вівторок ввечері, 22 листопада, у Хмельницькому та області розпочнеться масове відключення світла. Це пов'язано з ремонтними роботами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Хмельницькобленерго".

Цитата

«Сьогодні, о 17-00, аварійне виведення в ремонт лінії 110 кВ. Внаслідок цього буде знеструмлено третину Хмельницького (мікрорайони Гречани, Озерна, Заріччя), Красилівську та Старокостянтинівську громади», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб якомога швидше забезпечити електричною енергією кожну оселю.

У Хмельницькобленерго наголошують, що внаслідок масованих атак, живлення області здійснюється за резервними тимчасовими схемами електромереж.

«Вони не в змозі забезпечити розподіл електричної енергії в потрібному обсязі, але дають хоч якусь можливість заживити споживачів. Тож у випадку зниження рівня напруги в оселі, потрібно пам'ятати: ситуація дійсно складна, ще не подолано наслідки атак на критичну інфраструктуру і в цей час є взагалі знеструмлені оселі, вулиці та населенні пункти», - додають у відомстві. 

Доповнення

Національна енергетична компанія "Укренерго" анонсувала, що 22 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Українські Національні Новини

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