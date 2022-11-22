Треть Хмельницкого останется без света: причина

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«Сегодня, в 17-00, аварийный вывод в ремонт линии 110 кВ. В результате будет обесточена треть Хмельницкого (микрорайоны Гречаны, Озерная, Заречье), Красиловскую и Староконстантиновскую громады», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее обеспечить электрической энергией каждый дом.

В Хмельницкоблэнерго подчеркивают, что в результате массированных атак, питание области осуществляется по резервным временным схемам электросетей.

«Они не в состоянии обеспечить распределение электрической энергии в нужном объеме, но дают хоть какую-нибудь возможность заживить потребителей. Поэтому в случае снижения уровня напряжения в доме нужно помнить: ситуация действительно сложная, еще не преодолены последствия атак на критическую инфраструктуру и в это время есть обесточенные дома, улицы и населенные пункты», - добавляют в ведомстве.

Дополнение

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" анонсировала, что 22 ноября с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения.