Обмеження споживання електроенергії на 23 листопада: деталі відключень

Цитата

"Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами.

Нагадуємо, графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо

У вівторок ввечері, 22 листопада, у Хмельницькому та області розпочалося масове відключення світла. Це пов'язано з ремонтними роботами.