Ограничения движения транспорта отменили в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Черкасской области отменили ограничения движения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
Так, снято ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах области общего пользования, а именно:
М-05 Киев - Одесса (км 143+028 - км 274+360)
Н-01Киив - Знаменка (км 123+850 - км 241+622);
08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81+300 - км 169+117).
Кроме того, с 10:30 7 февраля снято ограничение движения в г. Киев для тяжеловесных транспортных средств.
Напомним, ограничения движения действуют в Винницкой, Закарпатской и Хмельницкой областях.