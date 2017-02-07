Обмеження руху транспорту скасували у Черкаській області
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Черкаській області скасували обмеження руху для великогабаритного та великовагового транспорту. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Так, знято обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту на автомобільних дорогах області загального користування, а саме:
М-05 Київ — Одеса (км 143 + 028 — км 274 + 360);
Н-01Київ — Знам’янка (км 123 + 850 — км 241 + 622);
08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя (через м. Кременчук) (км 81+300 — км 169+117).
Окрім того, з 10:30 7 лютого знято обмеження руху в м. Київ для великовагових транспортних засобів.
Нагадаємо, наразі обмеження руху діють у Вінницькій, Закарпатській та Хмельницькій областях.