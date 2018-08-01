Обман покупателя обойдется украинскому предпринимателю в 100 тыс. грн - ВРУ

"Целью разработки проекта Закона является обеспечение надлежащего уровня защиты здоровья и интересов потребителей, их осведомленности, установление средств обеспечения права потребителей на информацию и процедуры предоставления информации о пищевых продуктах", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Ожидается, что реализация документа на практике обеспечит предоставление точной и понятной для украинцев информации о составляющих пищевой продукции.



Так, проектом ЗУ предусматриваются штрафы за введение в заблуждение потребителей относительно веществ и пищевых продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость: для юридических лиц – 30 минимальных зарплат, для физических лиц – 20 ( с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине составляет 3 тыс. 723 грн, - ред.).



В то же время, за предоставление потребителям недостоверной информации, штрафы для юридических лиц достигнут 15 минимальных зарплат, для физических лиц – 10. Такие же штрафы предусмотрены и за изменение информации о пищевом продукте, которая обманывает потребителей, сообщается в проекте документа.

Заметим, что информации о том, когда документ будет готов к принятию во втором чтении пока нет.



Тем временем, по оценкам экспертов, продовольственный рынок Украины переполнен фальсифицированными товарами.



Депутат Сергей Тригубенко убежден, что не последнюю роль в этом сыграл мораторий на проверки бизнеса, который действовал в Украине с 2014 года. Сейчас мораторий продлен, однако с определенными исключениями, что дают право контролерам чаще проверять операторов рынка.