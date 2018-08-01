Обман покупця обійдеться українському підприємцеві в 100 тис. грн - ВРУ

"Метою розробки проекту Закону є забезпечення належного рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів, їх обізнаності, встановлення засобів забезпечення права споживачів на інформацію та процедури надання інформації про харчові продукти", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні обманюють кожного другого споживача

Очікується, що реалізація документа на практиці забезпечить надання точної і зрозумілої для українців інформації про складові харчової продукції.



Так, проектом ЗУ передбачаються штрафи за введення в оману споживачів щодо речовин і харчових продуктів, що викликають алергічні реакції або непереносимість: для юридичних осіб - 30 мінімальних зарплат, для фізичних осіб - 20 (з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата в Україні становить 3 тис. 723 грн, - ред.).



У той же час, за надання споживачам недостовірної інформації, штрафи для юридичних осіб досягнуть 15 мінімальних зарплат, для фізичних осіб - 10. Такі ж штрафи передбачені і за зміну інформації про харчовий продукт, яка обманює споживачів, повідомляється в проекті документа.

Зауважимо, що інформації про те, коли документ буде готовий до прийняття у другому читанні поки немає.



Тим часом, за оцінками експертів, продовольчий ринок України переповнений фальсифікованими товарами.



Депутат Сергій Тригубенко переконаний, що не останню роль в цьому зіграв мораторій на перевірки бізнесу, який діяв в Україні з 2014 року. Зараз мораторій продовжено, однак з певними винятками, що дають право контролерам частіше перевіряти операторів ринку.