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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки ракет упали на территорию предприятия в Киеве: что повреждено

Обломки ракет упали на территорию предприятия в Киеве: что повреждено

Киев  •  УНН

 • 5742 просмотра

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В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков ракет на территорию предприятия. Повреждены несколько хозяйственных построек и грузовик, пострадавших нет.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков на территорию предприятия в Дарницком районе. Повреждены несколько хозяйственных построек и грузовик, обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА. 

В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно, на территорию предприятия. Незначительным повреждениям подверглись несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара. Информация о пострадавших не поступала

- говорится в сообщении КГВА.

Воздушная тревога продолжается. Пребывайте в укрытиях до отбоя.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков, предварительно, на открытую территорию, во время ракетной атаки рф. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. 

В Ровенской области из-за атаки рф более 280 тыс. потребителей без света, есть перебои с водой28 нояб. 2024, 06:40 • 8804 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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