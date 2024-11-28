Обломки ракет упали на территорию предприятия в Киеве: что повреждено
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков ракет на территорию предприятия. Повреждены несколько хозяйственных построек и грузовик, пострадавших нет.
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков на территорию предприятия в Дарницком районе. Повреждены несколько хозяйственных построек и грузовик, обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.
В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно, на территорию предприятия. Незначительным повреждениям подверглись несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара. Информация о пострадавших не поступала
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Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков, предварительно, на открытую территорию, во время ракетной атаки рф. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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