Обломки ракет упали на территорию предприятия в Киеве: что повреждено

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков на территорию предприятия в Дарницком районе. Повреждены несколько хозяйственных построек и грузовик, обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно, на территорию предприятия. Незначительным повреждениям подверглись несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара. Информация о пострадавших не поступала - говорится в сообщении КГВА.

Воздушная тревога продолжается. Пребывайте в укрытиях до отбоя.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков, предварительно, на открытую территорию, во время ракетной атаки рф. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Ровенской области из-за атаки рф более 280 тыс. потребителей без света, есть перебои с водой