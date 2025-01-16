Обломки дрона упали в еще одном районе Киева: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Днепровском районе столицы зафиксировано падение обломков дрона. Есть незначительное повреждение фасада здания, пострадавших нет.
В Днепровском районе Киева в результате атаки российских войск дроном из-за обломков есть незначительное повреждение фасада здания, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
В Днепровском районе зафиксировано падение обломков дрона, есть незначительное повреждение фасада, без пострадавших
В Киеве обломки вражеского дрона повредили автомобиль: что известно16.01.25, 12:54 • 15158 просмотров