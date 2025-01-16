Обломки дрона упали в еще одном районе Киева: что известно о последствиях

В Днепровском районе Киева в результате атаки российских войск дроном из-за обломков есть незначительное повреждение фасада здания, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков дрона, есть незначительное повреждение фасада, без пострадавших - написал Ткаченко.

В Киеве обломки вражеского дрона повредили автомобиль: что известно