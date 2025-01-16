Уламки дрона впали у ще одному районі Києва: що відомо про наслідки
Київ • УНН
У Дніпровському районі столиці зафіксовано падіння уламків дрона. Є незначне пошкодження фасаду будівлі, постраждалих немає.
У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки російських військ дроном через уламки є незначне пошкодження фасаду будівлі, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків дрону, є незначне ушкодження фасаду, без постраждалих
У Києві уламки ворожого дрона пошкодили автомобіль: що відомо16.01.25, 12:54 • 40257 переглядiв