Уламки дрона впали у ще одному районі Києва: що відомо про наслідки

У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки російських військ дроном через уламки є незначне пошкодження фасаду будівлі, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків дрону, є незначне ушкодження фасаду, без постраждалих - написав Ткаченко.

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