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Облгазы за октябрь задолжали перед Оператором ГТС почти 1 млрд грн

Облгазы за октябрь задолжали перед Оператором ГТС почти 1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10467 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Совокупная задолженность облгазов перед Оператором ГТС Украины по состоянию на октябрь составила почти 1 млрд грн, что на 5% меньше показателей за сентябрь. Крупнейшими должниками остаются Луганскоблгаз и Тернопольгоргаз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Оператора.

“Совокупная задолженность операторов газораспределительных сетей (облгазов) перед Оператором ГТС Украины за отобранный технологический газ из системы магистральных газопроводов (отрицательные небалансы) по состоянию на октябрь составила 967 млн грн, что на 5% меньше аналогичного показателя за сентябрь 2020 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала года облгазы создали в своих сетях негативных небалансов на общую сумму 1 млрд 446 млн, из которых оплатили только 33%. Сейчас только 12 из 41 Операторов ГРС не имеют долгов перед ОГТСУ.

На сегодня лидерами по накоплению долгов за образованы негативные небалансы остаются:

  • Луганскоблгаз — 273,4 млн грн;
  • Тернопольгоргаз — 195,9 млн грн (динамика за октябрь +16 млн грн)
  • Донецкоблгаз — 87,3 млн грн;
  • Кировоградгаз — 68,5 млн грн и Киевоблгаз — 59 млн грн.

Задолженность других 24 облгазов колеблется в промежутке от 0,4 до 28,4 млн грн (совокупно +30 млн грн).

“Сейчас ситуация с облгазами не может быть урегулирована системно и зависит только от доброй воли игроков рассчитаться: треть предприятий стабильно отбирают технологический газ из системы магистральных газопроводов без своевременной оплаты, и только некоторые из них возвращают долги небольшими долями”, — отмечает Оператор.

Напомним, в ноябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии составляет 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м.

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