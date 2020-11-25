Облгази за жовтень заборгували перед Оператором ГТС майже 1 млрд грн

“Сукупна заборгованість Операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС України за відібраний технологічний газ з системи магістральних газопроводів (негативні небаланси) станом на жовтень склала 967 млн грн, що на 5% менше аналогічного показника за вересень 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього з початку року облгази створили в своїх мережах негативних небалансів на загальну суму 1 млрд 446 млн, з яких оплатили лише 33%. Наразі лише 12 з 41 Операторів ГРМ не мають боргів перед ОГТСУ.

Станом на сьогодні лідерами по накопиченню боргів за утворені негативні небаланси залишаються:



Луганськоблгаз — 273,4 млн грн;



Тернопільміськгаз — 195,9 млн грн (динаміка за жовтень +16 млн грн);



Донецькоблгаз — 87,3 млн грн;



Кіровоградгаз — 68,5 млн грн та Київоблгаз — 59 млн грн.



Заборгованість інших 24 облгазів коливається в проміжку від 0,4 до 28,4 млн грн (сукупно +30 млн грн).

“Наразі ситуація з облгазами не може бути врегульована системно і залежить лише від доброї волі гравців розрахуватися: третина підприємств стабільно відбирають технологічний газ з системи магістральних газопроводів без вчасної оплати, і лише деякі з них повертають борги невеликими частками”, — зазначає Оператор.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становить 5375,37 грн за 1 тис. куб. м.