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Облгази за жовтень заборгували перед Оператором ГТС майже 1 млрд грн

Облгази за жовтень заборгували перед Оператором ГТС майже 1 млрд грн

Київ • УНН

 • 10481 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сукупна заборгованість облгазів перед Оператором ГТС України станом на жовтень склала майже 1 млрд грн, що на 5% менше показників за вересень. Найбільшими боржниками залишаються Луганськоблгаз та Тернопільміськгаз. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Оператора.

“Сукупна заборгованість Операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС України за відібраний технологічний газ з системи магістральних газопроводів (негативні небаланси) станом на жовтень склала 967 млн грн, що на 5% менше аналогічного показника за вересень 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього з початку року облгази створили в своїх мережах негативних небалансів на загальну суму 1 млрд 446 млн, з яких оплатили лише 33%. Наразі лише 12 з 41 Операторів ГРМ не мають боргів перед ОГТСУ.

Станом на сьогодні лідерами по накопиченню боргів за утворені негативні небаланси залишаються:

  • Луганськоблгаз — 273,4 млн грн;
  • Тернопільміськгаз — 195,9 млн грн (динаміка за жовтень +16 млн грн);
  • Донецькоблгаз — 87,3 млн грн;
  • Кіровоградгаз — 68,5 млн грн та Київоблгаз — 59 млн грн.

Заборгованість інших 24 облгазів коливається в проміжку від 0,4 до 28,4 млн грн (сукупно +30 млн грн).

“Наразі ситуація з облгазами не може бути врегульована системно і залежить лише від доброї волі гравців розрахуватися: третина підприємств стабільно відбирають технологічний газ з системи магістральних газопроводів без вчасної оплати, і лише деякі з них повертають борги невеликими частками”, — зазначає Оператор.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії становить 5375,37 грн за 1 тис. куб. м.

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