В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
12:21 • 3810 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
11:48 • 6462 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего
30 марта, 17:17 • 27825 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 111674 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
30 марта, 13:48 • 59673 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
30 марта, 12:43 • 60713 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 59974 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 44802 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 36040 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Имеют свойство самоликвидации – на Харьковщине обнаружены опасные российские боеприпасы с магнитными датчиками

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

На Харьковщине обнаружены кумулятивно-осколочные снаряды и мины с магнитными датчиками цели. Эти боеприпасы имеют механизм самоликвидации и угрожают людям.

Враг продолжает применять в Харьковской области опасные виды боеприпасов - кумулятивно-осколочные и с магнитным датчиком, которые имеют свойство самоликвидации. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По информации наших взрывотехнических подразделений, на территории области фиксируем использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения. Кроме этого, обнаруживаем мины с магнитным датчиком цели: круглой формы, зеленого цвета. Они также имеют свойство самоликвидации

- сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА призвал всех жителей области быть максимально осторожными.

В случае обнаружения подозрительных предметов — не подходите к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Держитесь на значительном расстоянии и немедленно сообщайте соответствующие службы по номерам 101, 102. Берегите себя и своих близких

- резюмировал Синегубов.

Антонина Туманова

