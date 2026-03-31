Имеют свойство самоликвидации – на Харьковщине обнаружены опасные российские боеприпасы с магнитными датчиками

Враг продолжает применять в Харьковской области опасные виды боеприпасов - кумулятивно-осколочные и с магнитным датчиком, которые имеют свойство самоликвидации. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По информации наших взрывотехнических подразделений, на территории области фиксируем использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения. Кроме этого, обнаруживаем мины с магнитным датчиком цели: круглой формы, зеленого цвета. Они также имеют свойство самоликвидации - сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА призвал всех жителей области быть максимально осторожными.

В случае обнаружения подозрительных предметов — не подходите к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Держитесь на значительном расстоянии и немедленно сообщайте соответствующие службы по номерам 101, 102. Берегите себя и своих близких - резюмировал Синегубов.

РФ масштабирует производство боеприпасов "Капля" для FPV-дронов и подтверждает их использование