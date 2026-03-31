Мають властивість самоліквідації - на Харківщині виявили небезпечні російські боєприпасами з магнітними датчиками

Ворог продовжує застосовувати на Харківщині небезпечні види боєприпасів - кумулятивно-осколкові та з магнітним датчиком, що мають властивість самоліквідації. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За інформацією наших вибухотехнічних підрозділів, на території області фіксуємо використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів. Вони мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення. Окрім цього, виявляємо міни з магнітним датчиком цілі: круглої форми, зеленого кольору. Вони також мають властивість самоліквідації - повідомив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА закликав всіх жителів області бути максимально обережними.

У разі виявлення підозрілих предметів — не підходьте до них і не намагайтеся самостійно їх переміщати. Тримайтеся на значній відстані та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102. Бережіть себе та своїх близьких - резюмував Синєгубов.

