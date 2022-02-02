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За 60 тыс. долларов обещал должность в МВД: задержали псевдородственника министра внутренних дел Украины

За 60 тыс. долларов обещал должность в МВД: задержали псевдородственника министра внутренних дел Украины

Киев • УНН

 • 17109 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили мужчину, который представлялся двоюродным братом министра внутренних дел и обещал за 60 тысяч долларов помочь получить руководящую должность в МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

По данным следствия, к схеме причастен 41-летний уроженец Тернополя, который в 2017 году получил гражданство РФ.

"Мужчина — частный предприниматель, время от времени он находится по делам в Киеве. Однако, кроме легального бизнеса по продаже животных, занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

В разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он близкий родственник министра внутренних дел и может за 60 тысяч долларов США "договориться" о кресле директора одного из департаментов.

Данные о нарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 369-2 (зЗлоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

"Родственника высокопоставленного чиновника" задержали во время того, как он получал аванс - 10 тысяч долларов США. Мужчине готовят вручение подозрения.

До избрания меры пресечения злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним

В Хмельницком задержали группу людей, которые выдавали себя за полицейских и требовавших у людей деньги якобы за защиту родственников от наказания.

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