За 60 тис. доларів обіцяв посаду в МВС: затримали псевдородича міністра внутрішніх справ України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили чоловіка, який представлявся двоюрідним братом міністра внутрішніх справ та обіцяв за 60 тисяч доларів допомогти отримати керівну посаду у МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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За даними слідства, до схеми причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ.
"Чоловік - приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів", — ідеться у повідомленні.
У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він близький родич міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США "домовитися" про крісло директора одного з департаментів.
Дані про порушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
"Родича високопосадовця" затримали під час того, як він отримував аванс - 10 тисяч доларів США. Чоловікові готують вручення підозри.
До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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