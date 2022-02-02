За 60 тис. доларів обіцяв посаду в МВС: затримали псевдородича міністра внутрішніх справ України

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 3423 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 82556 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 154465 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 150850 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 177400 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 179831 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 140899 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150290 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171400 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182232 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 400988 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 122212 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 100043 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 132120 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 68628 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 400881 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 277426 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 343152 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 457810 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 705152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 68619 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 132114 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 115004 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 151062 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174977 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

За 60 тис. доларів обіцяв посаду в МВС: затримали псевдородича міністра внутрішніх справ України

За 60 тис. доларів обіцяв посаду в МВС: затримали псевдородича міністра внутрішніх справ України

Київ • УНН

 • 17109 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили чоловіка, який представлявся двоюрідним братом міністра внутрішніх справ та обіцяв за 60 тисяч доларів допомогти отримати керівну посаду у МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

За даними слідства, до схеми причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. 

"Чоловік - приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів", — ідеться у повідомленні.

У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він близький родич міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США "домовитися" про крісло директора одного з департаментів.

Дані про порушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

"Родича високопосадовця" затримали під час того, як він отримував аванс - 10 тисяч доларів США.  Чоловікові готують вручення підозри.

До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо

У Хмельницькому затримали групу осіб, які видавали себе за поліцейських та вимагали у людей гроші нібито за захист родичів від покарання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99