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Обещанные Минздравом тест-системы для выявления коронавируса еще не запустили в производство

Киев • УНН

 • 13147 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Тест-системы для выявления нового коронавируса, которые в Украине должны были появиться до конца этой недели, еще не запустили в промышленное производство. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Обещанные Минздравом тест-системы для выявления коронавируса еще не запустили в производство

"Тест-систем нет в мире, они еще разрабатываются, в некоторых странах они еще тестируются. По информации, которая у нас есть, эти тест-системы еще не запущены в промышленное производство", - сказал Кузин.

По его словам, в течение 2-3 недель Украина сможет получить диагностический набор для национального уровня для тех случаев, которые потенциально можно квалифицировать как подозрительные.

Напомним, как сообщали в Минздраве 28 января 2020, в конце этой недели или в начале следующей в Укране с появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.

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