Обещанные Минздравом тест-системы для выявления коронавируса еще не запустили в производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Тест-системы для выявления нового коронавируса, которые в Украине должны были появиться до конца этой недели, еще не запустили в промышленное производство. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Тест-систем нет в мире, они еще разрабатываются, в некоторых странах они еще тестируются. По информации, которая у нас есть, эти тест-системы еще не запущены в промышленное производство", - сказал Кузин.
По его словам, в течение 2-3 недель Украина сможет получить диагностический набор для национального уровня для тех случаев, которые потенциально можно квалифицировать как подозрительные.
Напомним, как сообщали в Минздраве 28 января 2020, в конце этой недели или в начале следующей в Укране с появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.