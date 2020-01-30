Обіцяні МОЗ тест-системи для виявлення коронавірусу ще не запустили у виробництво
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Тест-системи для виявлення нового коронавірусу, які в Україні мали з’явитися до кінця цього тижня, ще не запустили у промислове виробництво. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
“Тест-систем немає в світі, вони ще розробляються, в деяких країнах вони ще тестуються. За інформацією, яка в нас є, ці тест-системи ще не запущені у промислове виробництво”, — сказав Кузін.
За його словами, протягом 2-3 тижнів Україна зможе отримати діагностичний набір для національного рівня для тих випадків, які потенційно можна кваліфікувати як підозрілі.
Нагадаємо, як повідомляли в МОЗ 28 січня 2020 року, в кінці цього тижня або на початку наступного в Украні з’являться тест-системи для менш тривалого діагностування коронавірусу.