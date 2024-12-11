Обыски в Укрзализныце проводятся из - за злоупотреблений с международными пассажирскими перевозками - полиция
Киев • УНН
Правоохранители расследуют злоупотребления должностных лиц УЗ, которые привели к дефициту билетов на международные рейсы. Обыски проводятся в офисах, поездах и по местам жительства подозреваемых.
Нацполиция при содействии Укрзализныци проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц с международными пассажирскими перевозками, сообщили в среду в полиции Киева, передает УНН.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, расследуемого по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзализныци во время обслуживания и осуществлением перевозок пассажиров поездами международного сообщения.
Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже
Утром оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киеве и работники Соломенской окружной прокуратуры с привлечением сотрудников департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця" проводят следственные действия по местам проживания причастных к уголовным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения уз.
Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.
В полиции попросили пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и содействовать правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей.
Все подробности пообещали обнародовать после завершения следственных действий.
Ранее
Укрзализныця сообщала, что в Киеве и Киевской области проводятся обыски для прекращения деятельности преступной группировки, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках, сообщили в среду в пресс-службе Укрзализныци. Также предупредили о возможных временных ограничениях для пассажиров.