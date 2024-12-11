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В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
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В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обыски в Укрзализныце проводятся из - за злоупотреблений с международными пассажирскими перевозками - полиция

Обыски в Укрзализныце проводятся из - за злоупотреблений с международными пассажирскими перевозками - полиция

Киев  •  УНН

 • 7967 просмотра

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Правоохранители расследуют злоупотребления должностных лиц УЗ, которые привели к дефициту билетов на международные рейсы. Обыски проводятся в офисах, поездах и по местам жительства подозреваемых.

Нацполиция при содействии Укрзализныци проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц с международными пассажирскими перевозками, сообщили в среду в полиции Киева, передает УНН.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, расследуемого по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзализныци во время обслуживания и осуществлением перевозок пассажиров поездами международного сообщения.

Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже

- указали в полиции Киева.

Утром оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киеве и работники Соломенской окружной прокуратуры с привлечением сотрудников департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця" проводят следственные действия по местам проживания причастных к уголовным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения уз.

Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.

В полиции попросили пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и содействовать правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей.

Все подробности пообещали обнародовать после завершения следственных действий.

Ранее

Укрзализныця сообщала, что в Киеве и Киевской области проводятся обыски для прекращения деятельности преступной группировки, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках, сообщили в среду в пресс-службе Укрзализныци. Также предупредили о возможных временных ограничениях для пассажиров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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