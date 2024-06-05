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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обыски в КГГА: в администрации уверяют, что Усов подозрение не получал

Обыски в КГГА: в администрации уверяют, что Усов подозрение не получал

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 12:15  •  6774 просмотра

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Заместителю председателя КГГА Константину Усову, у которого провело обыски Государственное бюро расследований, не было предъявлено подозрение в совершении преступления.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов, к которому вчера пришли с обыском сотрудники ГБР, не получал подозрение о совершении преступления, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов не получал подозрение о совершении преступления. Киевская городская администрация призывает медиа подавать информацию корректно и не манипулировать 

- сообщили в КГГА.

Добавим

В столичной администрации уточняют, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сегодня, 5 июня, сообщено о подозрении заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры. 

"Городская власть всячески будет способствовать объективному и открытому расследованию в законодательном порядке по обоим делам", - добавили в КГГА.

Напомним

Ранее источники УНН в правоохранительных органах заявили, что работники ГБР пришли с обыском к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Впоследствии обыски подтвердил и сам Усов. 

По его словам, правоохранители изъяли компьютер, телефон и личные средства.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаКриминал и ЧП
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
kievКиев
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