Обыски в КГГА: в администрации уверяют, что Усов подозрение не получал

Заместитель председателя КГГА Константин Усов, к которому вчера пришли с обыском сотрудники ГБР, не получал подозрение о совершении преступления, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов не получал подозрение о совершении преступления. Киевская городская администрация призывает медиа подавать информацию корректно и не манипулировать - сообщили в КГГА.

Добавим

В столичной администрации уточняют, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сегодня, 5 июня, сообщено о подозрении заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры.

"Городская власть всячески будет способствовать объективному и открытому расследованию в законодательном порядке по обоим делам", - добавили в КГГА.

Напомним

Ранее источники УНН в правоохранительных органах заявили, что работники ГБР пришли с обыском к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.

Впоследствии обыски подтвердил и сам Усов.

По его словам, правоохранители изъяли компьютер, телефон и личные средства.