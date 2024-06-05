Обшуки в КМДА: в адміністрації запеняють, що Усов підозру не отримував
Київ • УНН
Заступнику голови КМДА Костянтину Усову, в якого провело обшуки Державне бюро розслідувань, не було пред'явлено підозру у вчиненні злочину.
Заступник голови КМДА Костянтин Усов, до якого вчора прийшли з обшуком співробітники ДБР, не отримував підозру про вчинення злочину, передає УНН із посиланням на КМДА.
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов не отримував підозру про вчинення злочину. Київська міська адміністрація закликає медіа подавати інформацію коректно та не маніпулювати
Додамо
У столичній адміністрації уточнюють, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури сьогодні, 5 червня, повідомлено про підозру заступникові директора Департаменту транспортної інфраструктури.
"Міська влада всіляко сприятиме об’єктивному та відкритому розслідуванню в законодавчому порядку в обох справах", - додали у КМДА.
Нагадаємо
Раніше джерела УНН в правоохоронних органах заявили, що працівники ДБР прийшли з обшуком до заступника голови КМДА Костянтина Усова, якого підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.
Згодом обшуки підтвердив і сам Усов.
За його словами, правоохоронці вилучили компʼютер, телефон та особисті кошти.