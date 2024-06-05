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Обшуки в КМДА: в адміністрації запеняють, що Усов підозру не отримував

Обшуки в КМДА: в адміністрації запеняють, що Усов підозру не отримував

Київ • УНН

 • 15686 перегляди

Заступнику голови КМДА Костянтину Усову, в якого провело обшуки Державне бюро розслідувань, не було пред'явлено підозру у вчиненні злочину.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов, до якого вчора прийшли з обшуком співробітники ДБР, не отримував підозру про вчинення злочину, передає УНН із посиланням на КМДА.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов не отримував підозру про вчинення злочину. Київська міська адміністрація закликає медіа подавати інформацію коректно та не маніпулювати 

- повідомили в КМДА.

Додамо

У столичній адміністрації уточнюють, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури сьогодні, 5 червня, повідомлено про підозру заступникові директора Департаменту транспортної інфраструктури. 

"Міська влада всіляко сприятиме об’єктивному та відкритому розслідуванню в законодавчому порядку в обох справах", - додали у КМДА.

Нагадаємо

Раніше джерела УНН в правоохоронних органах заявили, що працівники ДБР прийшли з обшуком до заступника голови КМДА Костянтина Усова, якого підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.

Згодом обшуки підтвердив і сам Усов. 

За його словами, правоохоронці вилучили компʼютер, телефон та особисті кошти.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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