"Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти": Усов підтвердив обшуки ДБР в КМДА
Київ • УНН
У вівторок, 4 червня, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в приміщеннях КМДА, вилучивши телефони, комп'ютер і особисті грошові кошти заступника голови КМДА Костянтина Усова, який підозрюється в систематичному вимаганні неправомірної вигоди у автоперевізника.
У вівторок, 4 червня, співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки в приміщеннях КМДА. Про це заявив заступник голови КМДА Констянтин Усов, передає УНН.
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Зокрема, під час слідчих дій у самого Костянтина Усова були вилучені для ознайомлення телефони, компʼютер, особисті кошти.
Сьогодні слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі
За його словами, прозорі правила роботи у сфері міських перевезень є метою роботи міської влади. Він підкреслив, що не планує покривати будь-кого з представників міста, якщо виявиться, що вони брали участь у будь-якій протизаконній діяльності.
Заступник голови КМДА запевнив, що відкритий до співпраці зі слідством і готовий допомагати правоохоронцям.
Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому. Тому ми абсолютно відкриті допомогти слідству і у цьому випадку
Нагадаємо
Раніше джерела УНН в правоохоронних органах заявили, що працівники ДБР прийшли з обшуком до заступника голови КМДА Костянтина Усова, якого підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.