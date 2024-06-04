"Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства": Усов подтвердил обыски ГБР в КГГА

Во вторник, 4 июня, сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски в помещениях КГГА. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов, передает УНН.

Детали

В частности, во время следственных действий у самого Константина Усова были изъяты для ознакомления телефоны, компьютер, личные средства.

Сегодня следователи ГБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие постановления суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем - заявил Усов.

По его словам, прозрачные правила работы в сфере городских перевозок являются целью работы городских властей. Он подчеркнул, что не планирует покрывать кого-либо из представителей города, если окажется, что они участвовали в какой-либо незаконной деятельности.

Заместитель председателя КГГА заверил, что открыт к сотрудничеству со следствием и готов помогать правоохранителям.

Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, которые проводились представителями различных правоохранительных органов во время обострения правоотношений с частными перевозчиками в прошлом. Поэтому мы абсолютно открыты помочь следствию и в этом случае - заключает Константин Усов.

Напомним

Ранее источники УНН в правоохранительных органах заявили, что работники ГБР пришли с обыском к заместителю председателя КГГА Константину Усову, которого подозревают в вымогательстве у автоперевозчика неправомерной выгоды на системной основе.