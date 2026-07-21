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Обычная многоэтажка в Запорожье и одесский парк - Зеленский отреагировал на новые атаки рф

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

россия нанесла авиаудары по Запорожью, Одессе и Херсону, попав в жилые дома и парк. Президент подчеркнул необходимость нового пакета санкций ЕС и быстрых поставок оружия.

Обычная многоэтажка в Запорожье и одесский парк - Зеленский отреагировал на новые атаки рф

рф атаковала обычную многоэтажку в Запорожье и нанесла ракетный удар по Одессе и области, попав по обычному парку, била по Херсону, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на российские атаки и подчеркнув важность нового пакета санкций ЕС против рф, поддержки партнерами обороны Украины и быстрых поставок военным, пишет УНН.

Детали

"В Запорожье продолжается спасательная операция на местах российских ударов авиабомбами. К сожалению, на данный момент известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые. россияне атаковали обычную многоэтажку. Горят квартиры с первого по седьмой этаж. Все службы работают на местах – задействованы спасатели, медики, – делают всё, чтобы помочь людям", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что "были сегодня удары и по Херсону КАБами, дронами разных типов, в том числе FPV". "Двое раненых, и, к сожалению, есть один погибший человек. Мои соболезнования родным", - отметил он.

"Есть удары по Одессе и области. россияне нанесли ракетный удар по обычному парку. Атаковали город также реактивными дронами. Повредили четырехэтажный жилой дом, автомобили. Два человека были ранены. В области повреждены три обычных жилых дома", - продолжил Зеленский.

"Важно, чтобы партнеры продолжали поддержку Украины. Принятие 21-го санкционного пакета от Евросоюза необходимо, как и поддержка нашей обороны. И очень важно, чтобы запросы на вооружение от корпусов, на средства противодействия россиянам – всё то, о чем мы говорили с военными и чиновниками, – были быстрее поставлены производителями. Всё, что помогает защищать жизни, должно реализовываться как можно скорее", - подчеркнул Глава государства.

46 из 58 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь21.07.2026, 08:33 • 3260 просмотров

Юлия Шрамко

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