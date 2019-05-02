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Обама и его жена станут продюсерами сериала про Трампа

Обама и его жена станут продюсерами сериала про Трампа

Киев  •  УНН

 • 17342 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель станут продюсерами сериала о начальном периоде президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Так, продюсерская компания супруги Higher Ground Productions обнародовала начальный список проектов, среди которых сериал по книге Майкла Льюиса "Пятый риск: отмена демократии", которая рассказывает о начальном периоде президентства Дональда Трампа.

Обнародован список содержит семь проектов, которые находятся на разных стадиях развития и будут выпущены в течение следующих нескольких лет.

"Мы создали компанию Higher Ground, чтобы использовать силу сторителлинга. Мы невероятно увлечены этими проектами. Касаясь вопросов расы и класса, демократии, гражданских прав и других, мы считаем, что каждый из этих проектов не просто  будет развлекать, а и учить, соединять и вдохновлять всех нас", - отметил Барак Обама.

Напомним, автор фильмов о Хиллари Клинтон и про Барака Обаму снимет кино о Юлии Тимошенко.

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