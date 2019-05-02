Обама и его жена станут продюсерами сериала про Трампа

Так, продюсерская компания супруги Higher Ground Productions обнародовала начальный список проектов, среди которых сериал по книге Майкла Льюиса "Пятый риск: отмена демократии", которая рассказывает о начальном периоде президентства Дональда Трампа.

Обнародован список содержит семь проектов, которые находятся на разных стадиях развития и будут выпущены в течение следующих нескольких лет.

"Мы создали компанию Higher Ground, чтобы использовать силу сторителлинга. Мы невероятно увлечены этими проектами. Касаясь вопросов расы и класса, демократии, гражданских прав и других, мы считаем, что каждый из этих проектов не просто будет развлекать, а и учить, соединять и вдохновлять всех нас", - отметил Барак Обама.

Напомним, автор фильмов о Хиллари Клинтон и про Барака Обаму снимет кино о Юлии Тимошенко.