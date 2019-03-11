Автор фільмів про Гілларі Клінтон та Барака Обаму зніме кіно про Юлію Тимошенко

"Я працювала з багатьма відомими жінками в світі, і для мене Юлія — справжній герой. Вона має харизму, яку я визнаю в свій роботі", - зізналася Мері Ламберт.



За її словами, колишня українська прем’єрка є яскравим прикладом сильної та харизматичної жінки, яка впроваджуватиме новий демократичний курс України.



"Вона має волю подолати корупцію та зупинити виїзд молоді за кордон, - заявила мисткиня, яка напередодні провела кількагодинну зустріч із головною героїнею свого фільму. - Ми говорили про те, що Україна тепер стала іншою. Багато талановитих молодих людей покидають країну, бо не бачать тут перспектив для розвитку. У Тимошенко це викликає велике занепокоєння, і вона хоче змінити країну. Вона хоче, щоб були нові робочі місця, щоб молоді люди могли себе реалізувати».

За словами режисера, кульмінацією стрічки стане нинішня президентська кампанія Юлії Тимошенко – цей важливий момент в її житті та кар’єрі".



"Я захоплююся рішучістю Юлії Тимошенко мати успіх. Її Новий курс для України, який міститься в передвиборній програмі, включає ті речі, в які я також вірю. Юлія намагається вивести Україну в глобальний світ як демократичну країну. А я вірю в демократію", - наголосила Мері Ламберт.



Автори фільму відзначили, що Юлія Тимошенко надала знімальній групі максимальний доступ до інформації та цілковиту свободу дій.







"Дуже цікаво робити фільм про публічну особу, про політика, яка є кандидатом у Президенти, і передвиборна кампанія – це найкращий час, щоб з нею познайомитися. Цікаво спостерігати за її спілкуванням з людьми. Ми їздимо Україною і бачимо все на свої очі. І я дуже вражений: Юлія Тимошенко, як залізна леді, з безкінечною енергією. Я хотів би, щоб у нас був такий кандидат", - зауважив 2-ий режисер фільму Шон Томпсон.



Нагадаємо, Мері Ламберт відома своїми документальними стрічками про впливових у світі жінок. Вона працювала з Гілларі Клінтон, Мадонною, Джанет Джексон, Джоді Фостер, Еллен Баркін, Енні Леннокс, Барбарою Боксер, Елізабет Мосс, Вітні Х'юстон.