Автор фильмов о Хиллари Клинтон и Барака Обаму снимет кино о Юлии Тимошенко

"Я работала со многими известными женщинами в мире, и для меня Юлия - настоящий герой. Она обладает харизмой, которую я признаю в свой работе", - призналась Мэри Ламберт.



По ее словам, бывшая украинская премьер является ярким примером сильной и харизматичной женщины, внедрять новый демократический курс Украины.



"Она должна волю преодолеть коррупцию и остановить выезд молодежи за границу, - заявила художница, которая накануне провела многочасовую встречу с главной героиней своего фильма. - Мы говорили о том, что Украина теперь стала другой. Многие талантливых молодых людей покидают страну, потому что не видят здесь перспектив для развития. У Тимошенко это вызывает большое беспокойство, и она хочет изменить страну. она хочет, чтобы были новые рабочие места, чтобы молодые люди могли себя реализовать ».

По словам режиссера, кульминацией ленты станет нынешняя президентская кампания Юлии Тимошенко - это важный момент в ее жизни и карьере ".



"Я восхищаюсь решимостью Юлии Тимошенко иметь успех. Ее Новый курс для Украины, который содержится в предвыборной программе, включая те вещи, в которые я также верю. Юлия пытается вывести Украину в глобальный мир как демократическую страну. А я верю в демократию", - отметила Мэри Ламберт.



Авторы фильма отметили, что Юлия Тимошенко предоставила съемочной группе максимальный доступ к информации и полную свободу действий.







"Очень интересно делать фильм о публичном лице, о политике, которая является кандидатом в президенты, и предвыборная кампания - это лучшее время, чтобы с ней познакомиться. Интересно наблюдать за ее общением с людьми. Мы ездим Украины и видим все своими глазами. И я очень впечатлен Юлия Тимошенко, как железная леди, с бесконечной энергией. я хотел бы, чтобы у нас был такой кандидат ", - отметил второй режиссер фильма Шон Томпсон.



Напомним, Мэри Ламберт известна своими документальными лентами о влиятельных в мире женщин. Она работала с Хиллари Клинтон, Мадонной, Джанет Джексон, Джоди Фостер, Эллен Баркин, Энни Леннокс, Барбарой Боксер, Элизабет Мосс, Уитни Хьюстон.