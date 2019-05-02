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Обама та його дружина стануть продюсерами серіалу про Трампа

Обама та його дружина стануть продюсерами серіалу про Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Екс-президент США Барак Обама і його дружина Мішель стануть продюсерами серіалу про початковий період президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Так, продюсерська компанія подружжя Higher Ground Productions оприлюднила початковий список проектів, серед яких серіал за книгою Майкла Льюїса “П’ятий ризик: скасування демократії”, яка розповідає про початковий період президентства Дональда Трампа.

Оприлюднений список містить сім проектів, які знаходяться на різних стадіях розвитку та будуть випущені протягом наступних кількох років.

“Ми створили компанію Higher Ground, щоб використати силу сторітелінгу. Ми неймовірно захоплені цими проектами. Торкаючись питань раси та класу, демократії, громадянських прав та інших, ми вважаємо, що кожен з цих проектів не просто розважатиме, а навчатиме, з’єднуватиме і надихатиме всіх нас”, — зазначив Барак Обама.

Нагадаємо, автор фільмів про Гілларі Клінтон та Барака Обаму зніме кіно про Юлію Тимошенко. 

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